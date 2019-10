Giro Veja: O julgamento de Lula e as hienas de Bolsonaro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu nesta terça-feira, 29, o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que poderia anular a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o sítio de Atibaia. O pedido foi feito pela defesa de Lula, que alega a necessidade de que uma apelação mais ampla de nulidade seja analisada antes.

Giro Veja também destaca o pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro pela publicação do vídeo em seu perfil oficial no Twitter no qual ele se compara a um leão lutando contra hienas que representam o Supremo Tribunal Federal (STF); o seu próprio partido, o PSL, o PT e o PCdoB; a Organização das Nações Unidas (ONU); a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), veículos de imprensa, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre outros agentes vistos como inimigos.

Bolsonaro também desconversou sobre quem foi o autor da postagem: “Não se pode culpar o Carlos. A responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha, tem mais gente que tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí”, declarou.