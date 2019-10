Giro Veja: STF adia decisão que pode afetar Lava Jato

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) adiaram para a sessão desta quinta-feira, 3, a conclusão do julgamento sobre o alcance da decisão que atingiria as condenações da Lava Jato. A votação pode afetar, até mesmo, a sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos ministros votou para que os réus delatados tenham direito de se manifestar por último nos processos. No entanto, os ministros também precisam definir qual será o limite dessa decisão.

A proposta do ministro Alexandre de Moraes é de que essa situação se aplique aos réus que já haviam apresentado alguma reclamação. Já o ministro Luís Roberto Barroso defende que a decisão só tenha valor para novos casos.