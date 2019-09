Giro Veja: Sobe para 14 o número de mortos no incêndio em hospital

O número de mortos em decorrência do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, aumentou. Agora são 14 vítimas fatais. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, duas pacientes que foram transferidas para outros hospitais faleceram entre esta segunda e terça-feira 17. Elas tinham 87 e 98 anos. 50 pacientes seguem internados. Hoje, peritos levaram do local uma peça do gerador, que fica no subsolo, onde o fogo teria começado. Eles farão testes para concluir o laudo das causas do incêndio.