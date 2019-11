Giro Veja: Previdência promulgada e deputados ‘banidos’ por Bolsonaro

O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira, 12, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência. As novas regras passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União. A principal mudança está na fixação da idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens.

Enquanto isso, Bolsonaro inicia o processo para a criação de seu novo partido, o Aliança Pelo Brasil. Há pouco, segundo o Blog Radar, ele bateu o martelo sobre os integrantes do PSL que serão banidos da reunião de fundação desta tarde. São 12 nomes, mas a lista deve aumentar se os demais deputados não se afastarem de Bivar.