Giro Veja: PF faz buscas na casa de presidente do PSL

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira, 15, mandados de busca e apreensão na casa do deputado federal e presidente do PSL, Luciano Bivar. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de candidaturas laranjas durante as eleições de 2018. Os representantes do partido teriam desviado parte do dinheiro destinado a candidatas mulheres.

“As medidas de busca e apreensão, deferidas pelo TRE-PE, visam esclarecer se teria havido burla ao emprego dos recursos destinados às candidaturas de mulheres, tendo em vista que ao menos 30% dos valores do Fundo Partidário deveriam ser empregados na campanha das candidatas do sexo feminino, havendo indícios de que tais valores foram aplicados de forma fictícia objetivando o seu desvio para livre aplicação do partido e de seus gestores”, diz a PF.

Além de associação criminosa, há indícios de dois crimes previstos no Código Eleitoral, segundo a PF. A defesa de Bivar e do PSL em Pernambuco afirmou que “vê a situação fora de contexto”. Na nota divulgada, o Escritório de Ademar Rigueira, que responde pelo deputado, “enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral”. Para a defesa, a “busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo Escritório, principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política”.