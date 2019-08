Giro Veja: Paraguai cancela acordo com Brasil sobre energia de Itaipu

Paraguai e o Brasil anularam nesta quinta-feira o e oanularam nesta quinta-feira o acordo firmado em maio deste ano. A ata tratava da compra de energia da usina de Itaipu até 2022. No entanto, isso elevaria os custos para a estatal de eletricidade do Paraguai em mais de 200 milhões de dólares. Na última quarta-feira, partidos de oposição do Paraguai anunciaram que apresentariam um pedido de impeachment contra o presidente Mario Abdo Benítez.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que está convencido de que o chefe paraguaio reúne “todas as condições para continuar a governar” e pediu a “manutenção da ordem democrática”. Agora, com o acordo anulado, as movimentações pelo impeachment devem diminuir.