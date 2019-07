Giro Veja: Para Bolsonaro, registros oficiais sobre mortos na ditadura são ‘balela’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira 30, que não existem documentos que possam provar como Fernando Santa Cruz, o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, desapareceu durante o período de ditadura militar. Bolsonaro classificou os arquivos oficiais sobre desaparecidos e mortos como “balela” e ainda questionou um jornalista: “Você acredita em Comissão da Verdade?”

“Nós queremos desvendar crimes. A questão de 1964, não existem documentos se matou, não matou, isso aí é balela. (…) Você quer documento para isso, meu Deus do céu. Documento é quando você casa, você se divorcia. Eles têm documentos dizendo o contrário?”, disse Bolsonaro, após deixar uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Alvorada.