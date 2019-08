Giro Veja: O paradeiro de Queiroz e a queda do desemprego no Brasil

Depois de uma apuração que durou pouco mais de três meses, VEJA descobriu o paradeiro de Fabricio Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, sumido desde o mês de janeiro. Ele reside hoje, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, mesmo bairro onde se encontra o hospital Albert Einstein. No local, Queiroz faz tratamento contra um câncer no intestino.

O desemprego no Brasil caiu de 12,5% para 11,8% no trimestre encerrado em julho, em comparação ao período de fevereiro a abril, segundo dados do IBGE. A população desocupada desceu de 13,2 milhões para 12,6 milhões de brasileiros em relação aos três meses anteriores. A queda nos indicadores veio principalmente do crescimento do emprego informal, com o número de trabalhadores por conta própria batendo recorde histórico.

O Giro VEJA também traz capítulos de outras três novelas: sobre a sucessão de Raquel Dodge na PGR, o presidente Jair Bolsonaro disse ter três nomes em mente para a indicação, mas ainda não estabeleceu uma data. Já o governador de São Paulo, João Doria, rebateu o presidente da República, que ironizou a compra por parte do tucano de um jato executivo financiado pelo BNDES e disse que não precisa “mamar em teta nenhuma”. Mas o drama que dura mais tempo é mesmo o futuro do jogador Neymar. Nesta sexta-feira, 30, um patrocinador do atleta postou uma imagem em que o atacante aparece com uma camisa do Barcelona. A gafe foi percebida rapidamente e a publicação foi apagada. Mas a foto viralizou na internet e aumentou rumores sobre a saída de Neymar da França.