Giro Veja: O motivo da demora para solucionar o caso da morte de Marielle

obteve acesso ao inquérito que apura a demora para solucionar o caso do assassinato da vereadora. O documento, feito pela, aponta que afoi enganada, durante meses, por um miliciano e sua namorada. Por interesses próprios, eles atrasaram totalmente a investigação. Até o momento, a polícia conseguiu prender apenas o atirador e o motorista do carro que o levou até o local do crime. Para ler a reportagem completa, clique aqui