Giro Veja: Navio grego suspeito de derramar óleo é maior do que Titanic

A Polícia Federal e a Marinha informaram nesta sexta-feira, 1, que chegaram a um único suspeito de derramar o petróleo que atingiu as praias dos nove estados do Nordeste. Através de imagens de satélite, a investigação identificou uma primeira mancha de óleo a aproximadamente 700 quilômetros da costa brasileira no dia 29 de julho, data do provável vazamento, em que um navio da empresa grega Delta Tankers era o único petroleiro que navegava pela área. Ele saiu da Venezuela e aportou na África do Sul. Acredita-se que o óleo tenha sido derramado nesse deslocamento.

Chamada de Bouboulina, a embarcação tem 276 metros de comprimento e é 7 metros maior do que o Titanic, um dos maiores navios do mundo.