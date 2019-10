Giro Veja: Ministro do Turismo é denunciado, mas segue no cargo

O presidente Jair Bolsonaro pretende manter no cargo o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, indiciado nesta sexta-feira, 4, pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos por meio de candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Na ocasião, ele presidia o PSL em Minas. “O presidente da República aguardará o desenrolar do processo. O ministro permanece no cargo”, disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. Desde o início das investigações sobre a atuação de Marcelo Álvaro e de seus assessores, Bolsonaro indicou que aguardaria a apuração da PF para definir o futuro do ministro. O Ministério Público de Minas Gerais decidiu denunciar o ministro.

O advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, disse nesta sexta-feira, 4, que a condenação do petista nas ações penais do petróleo foi ilegal. As declarações são uma reação a entrevista concedida por Sergio Moro à revista VEJA, na qual afirmou que Lula está preso porque cometeu crimes e que a Petrobras foi saqueada.

As famílias brasileiras gastaram, em média, 4.649,03 reais mensais por mês em 2018, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, divulgados nesta sexta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior parte desses gastos (81%) foi consumida por despesas de consumo, como habitação, transporte e alimentação. No total, as despesas de consumo consumiram, em média, 3.764,51 reais mensais das famílias. Na última década, aumentaram os gastos com habitação, saúde e educação. A fatia de recursos destinada a transporte e alimentação encolheu.

O Giro VEJA também fala da proposta do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de criar mecanismos para punir o aluno que tem um desempenho muito abaixo da média no Enade e do fim de semana no Rock in Rio.