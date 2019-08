Giro Veja: Ministro do STF afirma que mensagens vazadas podem beneficiar Lula

Após participar de uma palestra em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes declarou que o vazamento das mensagens entre o ministro Sergio Moro e o procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no julgamento do habeas corpus feito pela Corte.

“A prova, mesmo ilícita, em alguns casos serve para isentar determinada sanção ou inocentar alguém”, declarou Gilmar. Questionado sobre a possibilidade dessas provas serem usadas para beneficiar Lula no julgamento do habeas corpus, o ministro disse: “Pode ser”.