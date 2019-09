Giro Veja: Janot e a arma que podia matar Gilmar Mendes

Rodrigo Janot. Ele admitiu que, no principal momento da Lava-Jato, em 2017, foi armado para o Supremo Tribunal Federal (STF) para dar um tiro no ministro Gilmar Mendes. reportagem de capa desta semana traz uma revelação do ex-procurador-geral de República,. Ele admitiu que, no principal momento da, em 2017, foi armado para o(STF) para dar um tiro no ministro

“Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia era dar um tiro na cara dele e depois me suicidar na sala do Supremo. Quando eu chego na sala do Supremo – esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que tava na sala? Ele. Eu falei, ‘tá aí, a energia do destino me levou até aqui’. Tirei, engatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro, aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Aí mudei de mão. Para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Aí eu falei, ‘isso é um sinal’.”