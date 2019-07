Giro Veja: Informações sobre liberação do FGTS são adiadas pelo governo

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que os detalhes da liberação do FGTS serão divulgados apenas na semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro comentou pela manhã que a liberação seria anunciada nesta quinta-feira 18, mas, segundo o ministro, os técnicos do Ministério da Economia ainda fazem ajustes. De acordo com Onyx, também deve ser apresentada uma medida provisória que trata do FGTS e do PIS/Pasep, entre quarta e quinta-feira da próxima semana.

Giro Veja também destaca a morte de um idoso de 76 anos, que protestava junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Um motorista avançou com uma caminhonete contra a manifestação e, além do idoso, outras duas pessoas ficaram feridas. Os manifestantes protestavam contra a falta de água e se reuniam em frente ao acampamento Marielle Vive, onde moram mil famílias. Segundo a Polícia Militar, o motorista está foragido.