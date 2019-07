Giro Veja: Governo divulga valor limite para ser sacado do FGTS

Governo Federal divulgou nesta quarta-feira o limite para ser sacado do Jair Bolsonaro chegou a confirmar nesta quarta-feira que se trata de uma medida emergencial para ajudar a economia do país e, consequentemente, o comércio. Os saques serão liberados a partir de setembro e devem injetar R$ 42 bilhões na economia. “O governo passado soltou só (contas) inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só, nós vamos soltar para sempre, todo ano vai ter”, declarou o ministro da Economia Paulo Guedes. divulgou nesta quarta-feira o limite para ser sacado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) . Durante a assinatura da medida provisória, foi divulgada a liberação de R$ 500 por ano. O presidentechegou a confirmar nesta quarta-feira que se trata de uma medida emergencial para ajudar a economia do país e, consequentemente, o comércio. Os saques serão liberados a partir de setembro e devem injetar R$ 42 bilhões na economia. “O governo passado soltou só (contas) inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só, nós vamos soltar para sempre, todo ano vai ter”, declarou o ministro da Economia

Giro Veja também destaca a operação da Polícia Federal que prendeu temporariamente quatro suspeitos de serem os hackers que invadiram o celular do ministro Sergio Moro. Segundo o juiz responsável pelo caso, eles usaram o código do aplicativo Telegram do ministro para acessar a conta. Um desembargador, um juíz e dois delegados também foram alvos da invasão. Além disso, foi ordenada a quebra dos sigilos bancários e o bloqueio de valores das contas dos quatro possíveis hackers. Dois deles têm uma renda declarada, que somadas, chegam a R$ 5 mil. No entanto, entre março e maio deste ano, o casal movimentou R$ 627 mil.