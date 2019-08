Giro Veja: Falas polêmicas de Bolsonaro atrapalham governo, diz pesquisa

Uma pesquisa exclusiva encomendada por VEJA ao instituto FSB mostra que a população apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas não gosta do excesso de polêmicas. 68% dos entrevistados avaliam que as falas de Bolsonaro atrapalham o andamento do governo. Nos cenários para 2022, o presidente vence em todas as simulações, na frente de Sergio Moro, Luciano Huck e João Doria.

Giro Veja também volta a falar sobre as queimadas na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou nesta sexta-feira que Bolsonaro “mentiu” sobre seus compromissos com o meio ambiente e anunciou que, sob essas condições, a França se opõe ao tratado de livre-comércio da União Europeia com o Mercosul.