Giro Veja: Executivo da Odebrecht que delatou Aécio e Lobão é encontrado morto

O ex-executivo da Odebrecht que delatou Aécio Neves foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro. Henrique Serrano do Prado Valladares, revelou supostas propinas para o deputado federal e também para o ex-senador Edison Lobão, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. A morte foi registrada como “causa indeterminada” e vai ser investigada pela polícia.

Giro Veja também destaca a articulação do governador de São Paulo, João Doria, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para uma reforma tributária diferente da que será apresentada pelo ministro da Economia Paulo Guedes. Doria afirmou que a proposta deve ser apresentada até amanhã no Congresso Nacional e avisou que não irá esperar pelo governo.