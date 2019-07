Giro Veja: Em mensagem, hacker diz não ter invadido celular de Moro

Um diálogo entre o jornalista do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald e a fonte que divulgou as mensagens do ministro Sergio Moro foi divulgado nesta sexta-feira 26. O próprio Glenn encaminhou a conversa para VEJA. Na mensagem, o jornalista envia uma reportagem sobre a invasão no celular do ministro. A fonte responde: “Posso garantir que não fomos nós”. E explica: “Nunca trocamos mensagens, só puxamos. Se fizéssemos isso ia ficar muito na cara”, diz a fonte em outra mensagem, antes de criticar o método de ação empregado contra o ministro. “Nós não somos ‘hackers newbies’ [amadores], a notícia não condiz com nosso modo de operar, nós acessamos telegrama com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo.”