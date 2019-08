Giro Veja: Desaceleração econômica mundial preocupa investidores

O principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, operou em queda nesta quinta-feira e chegou a baixar da casa dos 100 mil pontos. Esse é um movimento global e os investidores estão preocupados com a desaceleração econômica em todo o mundo. Somente nesta semana, a indústria da China registrou desaceleração, o PIB da Alemanha teve uma queda no segundo trimestre e a prévia das eleições argentinas apontaram para uma derrota do presidente Mauricio Macri. Esses fatores contribuíram, mas o grande ponto é a guerra comercial entre China e Estados Unidos.

Um novo capítulo nessa disputa de tarifas de produtos aconteceu nesta quinta-feira, com a China afirmando que vai retaliar as medidas impostas pelos Estados Unidos.