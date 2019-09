Giro Veja: Bolsonaro afirma que “alguém perderá a cabeça” na ABDI

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai instaurar uma apuração sobre as declarações de Luiz Augusto Ferreira, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em entrevista exclusiva a VEJA, Ferreira disse ter recebido “pedidos não republicanos” do secretário especial de produtividade e emprego do Ministério da Economia Carlos da Costa.

Costa resolveu demitir o presidente da ABDI, que é seu subordinado, por não entregar os resultados planejados. Ferreira não aceitou a decisão e afirmou que só sairá do governo se receber a ordem do presidente Bolsonaro.

O Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra que se o segundo turno das eleições presidenciais fosse hoje, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, do PT, venceria o presidente Jair Bolsonaro por 42% a 36%. O levantamento também mostra que a reprovação ao governo chegou a 38%.