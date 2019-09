Giro Veja: Ataques a petrolífera valorizam ações da Petrobras

As ações da Petrobras subiram quase 4% nesta segunda-feira 16, depois dos ataques contra a petrolífera Aramco, da Arábia Saudita. Esses ataques teriam sido feitos por drones no último sábado 14 e provocaram uma disparada nos preços do petróleo. O barril no mercado internacional registrou uma valorização superior a 10%. Segundo os investidores, a tendência é de que a receita da Petrobras cresça por causa da queda na oferta. Mas, se continuar assim, pode afetar, até mesmo, o preço da gasolina.