Giro Veja: Aras pede que STF derrube liminar de Toffoli

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira, 19, um memorial aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, Augusto Aras pede que o STF cancele a suspensão do inquérito sobre Flávio Bolsonaro, que envolve o caso Queiroz. Aras menciona a importância de que o atual modelo de compartilhamento de dados continue funcionando, com o antigo Coaf e a Receita Federal, o que foi suspenso pelo presidente do STF Dias Toffoli, depois de um pedido do senador e filho do presidente.

Esse tema será discutido na próxima quarta-feira no STF. Toffoli alega que o compartilhamento só pode acontecer com autorização judicial. Aras, por sua vez, diz que a restrição a essa divulgação ao Ministério Público, Coaf e Receita pode, entre outras questões, implicar no enfraquecimento do combate ao crime de lavagem de dinheiro.