Giro Veja: ‘Agimos corretamente’, diz Witzel sobre tiro em sequestrador

Giro VEJA desta terça-feira 20 aborda o sequestro de um ônibus com 37 passageiros na ponte Rio-Niterói, que terminou nesta manhã após três horas. O sequestrador Wilson Witzel, desta terça-feira 20 aborda o sequestro de um ônibus com 37 passageiros na, que terminou nesta manhã após três horas. O sequestrador William Augusto da Silva foi atingido por um tiro de sniper e morreu no local. Os reféns não se feriram. O governador do Estado do Rio de Janeiro, comentou sobre a ação : “Se erros acontecem, nós temos que corrigi-los. Hoje, graças a Deus não houve erro. Agimos corretamente.”

Em coletiva de imprensa, o governador também comentou sobre as imagens em que comemora a ação dos policiais. “Não me contive porque nenhum refém morreu. No momento em que eu desci do helicóptero, as pessoas aplaudiram, não porque matamos um indivíduo, mas por salvarmos 37 pessoas”, declarou.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais e parabenizou os policiais pela ação que chamou de “bem sucedida”. “Hoje não chora a família de um inocente”, escreveu o presidente.