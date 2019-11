Giro Veja: A fala de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), afirmou em uma entrevista à jornalista Leda Nagle divulgada nesta quinta-feira, 31, que se a esquerda no Brasil “radicalizar”, uma resposta possível é a edição de “um novo AI-5”.

A declaração do filho do presidente provocou reação generalizada no mundo político. Partidos de oposição protocolaram uma ação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados em que pedem a cassação do mandato do deputado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que a apologia à ditadura “é passível de punição”.