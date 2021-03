Fiocruz entrega primeiro lote de vacinas produzidas no Brasil

Nesta quarta-feira, 17 de março, a Fundação Oswaldo Cruz entregou ao Ministério da Saúde as primeiras 500 mil doses da vacina da Universidade Oxford contra Covid-19 produzidas no Brasil. O laboratório da Fiocruz deve entregar em março mais 3,3 milhões de doses. Posteriormente, a promessa é acelerar a produção.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 90.303 novos casos de coronavírus e 2.648 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.693.838 infectados, 284.775 óbitos e 10.287.057 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 70.219 casos e de 2.017 mortes. No Brasil, 10.578.907 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.870.143 a segunda. No mundo, 392 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas