Fiocruz anuncia início de produção em grande escala da vacina de Oxford

Nesta segunda-feira, 8 de março, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, começou a produzir a vacina de Oxford contra a Covid-19 em larga escala. Serão pelo menos 3,8 milhões de doses entregues até o fim do mês e 30 milhões até o fim de abril. A previsão é que até o meio do ano, a instituição entregue cerca de 100 milhões de doses.

No caminho contrário, oito milhões de doses da vacina de Oxford que o Brasil receberia da Índia neste mês foram bloqueadas de serem exportadas pelo país asiático. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, será necessário pressionar a Índia para que libere as vacinas conforme o prometido.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 32.321 novos casos de coronavírus e 987 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.051.665 infectados, 266.398 óbitos e 9.782.320 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 66.381 casos e de 1.525 mortes. No Brasil, 8.403.161 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 2.812.744 a segunda. No mundo, 304 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

