Fase emergencial em SP terá toque de recolher e veto a cultos e futebol

Nesta quinta-feira, 11 de março, o governo do estado de São Paulo implementou a chamada fase emergencial. Nela, comércios não essenciais estão proibidos de funcionar, nem mesmo entregando produtos na porta. Restaurantes poderão funcionar apenas através do delivery. Celebrações religiosas e práticas esportivas coletivas estão proibidas e parques e praias ficarão fechados.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 75.412 novos casos de coronavírus e 2.233 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.277.717 infectados, 272.889 óbitos e 9.958.566 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 69.141 casos e de 1.703 mortes. No Brasil, 9.153.980 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.268.523 a segunda. No mundo, 326 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

