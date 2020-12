EUA devem iniciar vacinação contra o coronavírus na próxima semana

Nesta sexta-feira, 11 de dezembro, o jornal americano The New York Times afirmou que a agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, a FDA, pode aprovar a imunização da população com vacina da Pfizer ainda nesta semana.

O órgão já havia anunciado que pretendia tomar uma decisão até esse sábado e, segundo fontes do jornal, a instituição estaria correndo para concluir a papelada que acompanha a autorização. O secretário de Saúde do país afirmou que a campanha de vacinação contra a doença pode começar já na próxima segunda-feira.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 54.428 novos casos de coronavírus e 672 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.836.227 infectados, 180.437 óbitos e 5.953.830 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 43.180 casos e de 639 mortes.

