Estado de São Paulo volta à fase vermelha a partir de segunda-feira

Nesta sexta-feira, 9 de abril, o estado de São Paulo decidiu por sair da fase emergencial e voltar para a fase vermelha. A partir de segunda-feira, ficam liberadas no estado as atividades esportivas, a retirada de produtos na frente de comércios e as idas a parques e praias. Diferentemente da fase vermelha anterior, desta vez os trabalhos administrativos de empresas e do serviço público devem continuar em regime de home office e as celebrações religiosas continuam proibidas, por conta da decisão do STF.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 93.317 novos casos de coronavírus e 3.693 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.373.174 infectados, 348.718 óbitos e 11.791.885 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 66.156 casos e de 2.930 mortes. No Brasil, 22.492.180 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 6.686.357 a segunda. No mundo, 726 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

