Empresas anunciam fábrica no Rio para produzir vacina contra coronavírus

Nesta sexta-feira, 7 de agosto, quatro companhias brasileiras e três fundações fecharam acordo com a Fiocruz com o custo de mais de 100 milhões de reais para implementação de uma fábrica apta a produzir as vacinas de Oxford contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. A meta é que a planta e os equipamentos estejam prontos nos primeiros meses de 2021. Parte do grupo investirá também na construção de uma instalação parecida no Instituto Butantan, onde é testada a vacina da Sinovac.

Em São Paulo, o governador João Doria anunciou que a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas do estado vão acontecer apenas no dia sete de outubro, quase um mês após a meta inicial.

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 50.230 casos confirmados e 1.079 óbitos. O país acumula agora 2.962.442 casos, 99.572 mortes e 2.068.394 recuperados.

