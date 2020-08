Em 15 dias, apenas 3 estados tiveram aumento de casos de Covid-19 no país

Nesta quarta-feira, 26 de agosto, levantamento feito por VEJA com base na média móvel, indicador que leva em conta a média dos casos registrados a cada bloco de sete dias, mostrou que apenas três estados brasileiros apresentam tendência de aumento no número de novos casos da doença nos últimos 15 dias. São eles: Tocantins, Amapá e Mato Grosso do Sul.

A maior parte das unidades federativas brasileiras se encontra em tendência de estabilização ou de queda tanto em relação ao número de casos quanto de mortes. Em 11 unidades, o registro de novos casos nos últimos 15 dias permaneceu estável e em outros 13 estados houve queda.

Em relação ao número de óbitos, cinco unidades estão em alta, 8 estados estão estáveis e 14 apresentam queda

Nas últimas 24 horas, foram 47.161 novos casos de coronavírus e 1.085 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.717.156 infectados, 117.665 óbitos e 2.908.848 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 37.215 casos e de 938 mortes.

