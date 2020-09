Déficit nas contas públicas soma R$ 601,3 bi até agosto, diz Tesouro

Nesta terça-feira, 29 de setembro, o Tesouro Nacional divulgou que em agosto o Governo Federal teve um déficit de 96,1 bilhões de reais nas contas públicas. No ano, o rombo agora é de 601,3 bilhões de reais, o pior da série histórica. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, afirmou que esse desempenho é explicado pelos gastos do enfrentamento à pandemia.

O dia foi, mais uma vez, de pessimismo no mercado brasileiro. Além do déficit, o temor de que o governo Bolsonaro vai quebrar o teto de gastos ou dar um calote aumentou. Depois de o mercado reagir mal ontem ao anúncio de como o Renda Cidadã, programa que vai substituir o Bolsa Família, será bancado, houve boatos de que a equipe de Bolsonaro iria reavaliar a forma de sustentá-lo.

Nas últimas 24 horas, foram 32.058 novos casos de coronavírus e 863 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.777.522 infectados, 142.921 óbitos e 4.135.088 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 26.559 casos e de 687 mortes.

