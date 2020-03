Coronavírus: Sudeste concentra 55% dos casos confirmados no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira dia 30, o balanço nacional sobre os casos de coronavírus até o momento: já temos no país 4579 pessoas confirmadas. São 159 mortes, e diante desse número, vemos que a taxa de letalidade subiu para 3,5%. Segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a taxa de letalidade é feita diante dos casos confirmados. Mas como ainda o sistema de saúde ainda não tem testagem para todos os casos suspeitos, daí o aumento, pois quanto menos teste, maior a letalidade. Hoje o governo tem 14 mil testes na fila. A região Sudeste concentra 55% do total tem 2.507 casos. Em São Paulo já são 1.451 infectados confirmados. Porém todos os estados têm casos e 13 apresentaram óbitos: Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.