Coronavírus já infectou pelo menos 6,6 milhões de pessoas no mundo

O novo coronavírus infectou pelo menos 6,6 milhões de pessoas no mundo todo, das quais mais de 390 mil morreram desde que o surto apareceu na China, em dezembro do ano passado. No Brasil, há dois dias não são divulgados em horário padrão os números diários da pandemia no país. Ministério da Saúde que está desde o dia 15 de maio sem um titular para pasta, alega estar tendo dificuldade de reunir os dados, mesmo entrando no terceiro mês de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, ao ser perguntado por um jornalista da CNN Brasil nesta sexta-feira, 5, sobre o novo horário de divulgação dos números, disse rindo: “Acabou matéria no ‘Jornal Nacional’.” Em seguida, depois de questionar para qual veículo o repórter que fez a pergunta trabalha, explicou: “É para pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Ontem, por exemplo, dois terços dos mortos eram de dias anteriores. Tem que divulgar o do dia.” Segundo diretrizes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, os especialistas reforçaram a recomendação para que as pessoas usem máscaras em locais públicos, e principalmente em transportes públicos, para evitar a propagação do vírus. O diretor geral da OMS afirmou que “A máscara por si só não vai proteger as pessoas da Covid-19”, mas ajudas, e reforçou a necessidade de uma boa higiene para evitar o contágio e a importância do distanciamento social. Disse que os governos devem incentivar o uso de máscaras quando a transmissão do coronavírus for generalizada e o distanciamento social não for possível. A recomendação do órgão, é que as máscaras devem ser feitas de pelo menos três camadas, de materiais diferentes: uma camada externa, com material resistente à água (poliéster); uma intermediária, para agir como um filtro (polipropileno) e uma camada mais interna (algodão), que absorva a água.