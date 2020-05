Coronavírus: Brasil tem novo recorde e registra 615 mortes em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira, 6, o panorama de casos de Covid-19 no Brasil. De acordo com o levantamento, o país registrou 615 novos óbitos e 10.503 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. Em números totais, o Brasil chegou a 125.218 casos e 8.536 óbitos. A taxa de letalidade da doença está em 6,8%. Trata-se do maior recorde de novos casos e óbitos em um único dia.

Até então, a alta mais expressiva teria sido do dia 30 de março, quando foram registrados 7.218 novos casos e ontem, quando foram divulgados 600 novas mortes. De acordo com a pasta, há 51.370 pessoas recuperadas da doença (41% do total).