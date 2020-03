Coronavírus: Brasil tem 92 mortes e 3.417 infectados pela Covid-19

O Ministério da Saúde atualizou o número infectados no Brasil. Nesta sexta-feira dia 27 de março. São 3.417 contaminados sendo 92 óbitos, representando 2,7% de letalidade. Em entrevista coletiva realizada ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que o Governo vai financiar salário do trabalhador de pequenas e médias empresas.

Empréstimo cobrirá dois meses de folha e será limitado a dois salários mínimos por funcionário. Em contrapartida, as empresas não poderão demitir no período. A medida é válida para empresas com rendimentos entre 300 mil e 10 milhões de reais. O limite para os beneficiados definido pela medida será de dois salários mínimos, ou de 2.090 reais. A medida vale para abril e maio.