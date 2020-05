Coronavírus: Brasil registra 881 mortes, novo recorde em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil realizou 482 mil testes de Covid-19 até o momento. Entre eles tem alguns já foram contabilizados e outros ainda estão em andamento. Wuhan, cidade chinesa que foi a origem da pandemia, voltou a registrar novos contágios e planeja realizar testes em massa na população, pois teme uma segunda onda da infecção. Hoje, a Rússia é o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Apesar do alta taxa de contágio, a Rússia segue com uma das menores taxas de mortalidade da Europa. (casos confirmados 232.243) e (2.116 mortes). Já nos Estados Unidos, 1,3 milhão de pessoas testaram positivo e mais de 80 mil morreram (80.684). Em terceiro lugar temos a Espanha, (227.436 casos e 26.744 mortes), seguida do Reino Unido, (com 224.332 infectados e 32.141 mortos). No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou nesta terça-feira, 12, 9.258 novos registros, um total de 177.589 casos. Foram registradas 881 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 12.400 óbitos. No mundo já são mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, 1.481.314 pessoas recuperadas e 289.932 mortes.