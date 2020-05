Coronavírus: Brasil registra 844 mortes em 24 horas e supera 200 mil casos

O Brasil atingiu nesta quinta-feira, 14, a marca de 13.993 mortes pelo novo coronavírus, segundo a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. Foram 844 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Ainda, o balanço da pasta contabiliza 202.918 casos confirmados de Covid-19 no país. De ontem para hoje, foram 13.944 novos diagnósticos. O número é o pior registrado, ultrapassando a maior marca, atingida ontem, de 11.385 confirmações em um dia.

O estado na dianteira de infectados e mortos é São Paulo, com 54.286 e 4.315 registros, respectivamente. Seguido do Rio de Janeiro com 21.077 casos e 1.413 mortes. Nesta quinta, depois de muito tempo, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, para uma conversa e disse que sua obrigação é sempre manter o diálogo. Maia ressaltou a importância do país conseguir aumentar o número de brasileiros testados e avaliou que o enfrentamento da crise tem que ser a prioridade no momento.