Coronavírus: Brasil registra 824 mortes e recorde de novos casos em 24h

O Brasil registrou nesta sexta-feira, 15, 15.305 novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas, um número recorde, segundo o Ministério da Saúde. Até então o maior número diário era 13.944, na quinta, 14. Também foram registradas 824 novas mortes por Covid-19. O total de óbitos é de 14.817, e de casos confirmados, 218.223. Os cinco países com mais casos da doença são EUA (1,4 milhão), Rússia (262 mil), Reino Unido (238 mil), Espanha (230 mil) e Itália (223 mil). De acordo com o ministério, há 118.436 pacientes em acompanhamento (54,3% do total)️, e 84.970 recuperados (38,9%). O dia foi marcado pela saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Em pronunciamento, ele evitou criticar o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter sido contrariado várias vezes pelo chefe do Executivo no curto tempo em que esteve à frente da pasta. Também agradeceu por ter tido a oportunidade de trabalhar no sistema público de saúde e disse que “foi construído um programa de testagem, que está pronto para ser implementado”.