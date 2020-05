Coronavírus: Brasil chega a 107 mil casos e 7.321 mortes

Nesta segunda feira, 4, o Brasil tem um total de 7.321 mortes e quase 108 mil pessoas contaminadas. (107.780). Em 24 horas, foram 296 vítimas fatais e 6.633 casos confirmados. Taxa de letalidade é de 6,8%. Em Belém, 139 respiradores chegaram da China e vão para hospitais públicos. No estado de São Paulo, o governador João Doria afirmou que será obrigatório o uso de máscaras a partir da próxima quinta-feira, dia 7 de maio. A medida será válida para todas as pessoas que andarem nas ruas e demais locais públicos. As pessoas que forem pegas sem máscaras na cidade de São Paulo estarão sujeitas a multas, que serão definidas pelo prefeito Bruno Covas em breve. Hoje, mais de 8.500 pessoas estavam internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou enfermarias. Alguns pacientes estão sendo encaminhados para o interior do estado para tratamento. Já o Rio de Janeiro passa pela semana mais preocupante até o momento. Hospitais privados e da rede municipal de saúde já estão lotados na capital. Não há mais vagas. Aproximadamente mil pessoas aguardam internação para tratamento e quase 400 pacientes esperam por transferência. Ainda nesta semana o Maracanã ainda deve passar a funcionar como hospital de campanha. No estado, 98% dos leitos de UTI para tratamento de Covid-19 estão ocupados.