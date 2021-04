CoronaVac é eficaz contra variante identificada em Manaus, aponta estudo

Nesta quarta-feira, sete de abril, um estudo realizado pelo grupo Vebra afirmou que a coronavac, vacina contra Covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, se mostrou 50% eficaz contra casos sintomáticos da variante de Manaus. O levantamento envolveu quase 68 mil trabalhadores do setor da saúde da capital do Amazonas, onde a mutação é predominante.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 92.625 novos casos de coronavírus e 3.829 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.193.205 infectados, 340.776 óbitos e 11.664.158 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 63.494 casos e de 2.752 mortes. No Brasil, 21.335.474 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 6.048.379 a segunda. No mundo, 689 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas