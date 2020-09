Cientistas encontram possível sinal de vida em Vênus

Nesta segunda-feira, 14 de setembro, foi a vez de outro microrganismo, ou da evidência de um, dominar as manchetes. Uma equipe internacional de pesquisadores detectou na atmosfera de Vênus a presença de fosfina, gás que só existe na Terra como produto da atividade de micróbios que vivem sem oxigênio e como resíduo industrial.

Em anúncio da Royal Astronomical Society, os cientistas ponderaram que a existência de vida no planeta ainda não está comprovada. Pode ser que uma reação química ainda desconhecida por nós tenha gerado o composto por lá. Mas também não esconderam a animação.

Hoje, os Estados Unidos liberaram voos com procedência do Brasil a pousar em qualquer um dos 149 aeroporto do país. Antes, apenas 15 aeroportos podiam receber esses viajantes. Mas esse relaxamento ainda não é válido para os turistas. Apenas brasileiros que tem visto ou o green card irão poder desembarcar no país. As autoridades americanas estão otimistas e esperam que o próximo passo da flexibilização seja a liberação da entrada dos turistas brasileiros no país.

Nas últimas 24 horas, foram 15.115 novos casos de coronavírus e 381 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.345.610 infectados, 132.006 óbitos e 3.608.993 recuperados.

