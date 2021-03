Chile endurece restrições para o Brasil e impõe quarentena paga em hotel

Nesta segunda-feira, 22 de março, a Organização Mundial da Saúde voltou a pedir atitudes do Brasil em relação à pandemia e apontou que as mortes no país estão dobrando semanalmente. O diretor-geral da instituição afirmou que está preocupado com a situação no país e que a falta de controle do Brasil sobre a doença é uma ameaça para toda a sua vizinhança e, até mesmo, para o mundo.

O Chile, de olho nessa questão, endureceu as restrições e impôs uma quarentena em hotel chileno para todos os viajantes vindos do Brasil. Serão ao menos 72 horas de isolamento em hotel, e quem chegar ao país será responsável por arcar com os custos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 49.293 novos casos de coronavírus e 1.383 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.047.526 infectados, 295.425 óbitos e 10.507.995 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 75.417 casos e de 2.306 mortes. No Brasil, 11.984.885 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.216.131 a segunda. No mundo, 447 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

