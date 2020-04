Cemitério de SP se prepara para receber vítimas do coronavírus

O Brasil tem 299 mortes e 7.910 casos confirmados de coronavírus. A letalidade subiu pra 3,8%. Hoje, o cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina e fica localizado na zona leste de São Paulo, foi destaque no jornal americano The Washington Post, que publicou imagem de dezenas de covas abertas para receber vítimas fatais do coronavírus. No mundo, mais de 1 milhão de pessoas estão infectadas Os Diagnósticos explodiram em março. Há 1 mês, eram 92 mil.