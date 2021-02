Casos globais de Covid-19 diminuíram pela 3ª semana seguida, segundo OMS

Nesta segunda-feira, primeiro dia de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde, divulgou que o número de casos de Covid-19 no mundo caiu pela terceira semana consecutiva. O diretor da Instituição, Tedros Adhanom, afirmou que acredita que é possível controlar o avanço da doença mesmo com o surgimento de novas cepas.

Em relação as vacinas, o governo do estado de São Paulo confirmou que receberá na próxima quarta-feira, 3, insumos suficientes para produzir mais 8,6 milhões de vacinas. A mercadoria inclusive já estaria no Aeroporto de Pequim, na China, pronta para ser trazida ao Brasil.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 24.591 novos casos de coronavírus e 595 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.229.322 infectados, 225.099 óbitos e 8.077.967 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 51.133 casos e de 1.062 mortes. No mundo, mais de 98 milhões de pessoas já foram vacinadas.

