Capital e mais cinco regiões de SP passam para a fase verde da quarentena

9 out 2020, 20h12

Por Da Redação - 9 out 2020, 20h12

Nesta sexta-feira, 9 de outubro, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que a capital e mais cinco regiões avançaram para a fase verde, a segunda menos restritiva, em que cinemas, museus, teatros estão liberados para funcionar. Os locais, porém, devem manter uma taxa de ocupação máxima de 60%.

Apesar de os casos estarem em tendência de queda no Brasil, segundo a OMS o mundo bateu hoje um novo recorde de casos confirmados da Covid-19. Ao total, foram 350 mil infectados nas últimas 24 horas, com destaque para a França e para a Rússia, que tiveram o maior aumento no número de casos já registrado. Na Inglaterra, o número de casos diários dobrou em relação à semana passada.

Nas últimas 24 horas, foram 27.444 novos casos de coronavírus e 682 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.055.888 infectados, 149.639 óbitos e 4.433.595 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 25.052 casos e de 607 mortes.

