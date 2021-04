Butantan pede autorização para início dos testes em humanos da Butanvac

Nesta sexta-feira, 23 de abril, o Instituto Butantan pediu à Anvisa, uma autorização para começar os testes clínicos da vacina desenvolvida por seus pesquisadores. A intenção é começar o mais rápido possível a primeira e a segunda fase dos ensaios. Anteriormente, o governador João Doria havia mencionado que, nos melhores cenários, a vacinação com a Butanvac poderia começar em junho ou em julho.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 69.105 novos casos de coronavírus e 2.914 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.237.078 infectados, 386.416 óbitos e 12.711.103 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 57.803 casos e de 2.524 mortes. No Brasil, 28.572.310 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 12.084.457 a segunda. No mundo, 966 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

