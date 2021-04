Butantan inicia hoje produção do primeiro milhão de doses da ButanVac

Nesta quarta-feira, 28 de abril, o Instituto Butantan anunciou que começou a produzir a ButanVac, vacina que será totalmente fabricada no Brasil, sem necessidade da importação de insumos. O plano da instituição é fabricar agora um milhão de doses nos próximos dias e 18 milhões até o fim de junho.

O imunizante, porém, ainda não começou a ser testado em humanos. Apesar de ter tido resultados animadores nos testes em animais, a Anvisa ainda não concedeu a permissão para a aplicação em pessoas e afirma que faltam documentos para isso.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 79.726 novos casos de coronavírus e 3.163 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.521.289 infectados, 398.185 óbitos e 13.091.714 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 56.928 casos e de 2.387 mortes. No Brasil, 30.662.975 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 14.519.156 a segunda. No mundo, 1 bilhão e 60 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

