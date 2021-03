Butantan entrega 5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

Nesta segunda-feira, 29 de março, o Instituto Butantan entregou mais cinco milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Até o momento, no mês de março, foram entregues 19 milhões e trezentas mil doses. Até o fim de abril, a estimativa é que mais doze milhões de doses sejam distribuídas.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 38.927 novos casos de coronavírus e 1.660 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.573.615 infectados, 313.866 óbitos e 10.969.247 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 75.156 casos e de 2.634 mortes. No Brasil, 16.152.220 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.797.394 a segunda. No mundo, 535 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

