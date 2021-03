Butantan anuncia testes de vacina 100% nacional

Nesta sexta-feira, 26 de março, o governador de São Paulo e o diretor do Butantan, Dimas Covas, anunciaram, pela primeira vez, a ButanVac, vacina totalmente desenvolvida pelo instituto paulista e 100% nacional, que pode ser produzida sem a necessidade da importação de insumos. A documentação para realizar testes clínicos foi enviada à Anvisa.

Horas mais tarde, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes afirmou que o governo federal já solicitou a autorização para realizar testes clínicos em voluntários com outra vacina brasileira. Segundo Pontes, a vacina do Butantan estava sendo acompanhada e existem iniciativas também da Fiocruz, da UFMG e da UFPR.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 84.245 novos casos de coronavírus e 3.650 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.404.414 infectados, 307.112 óbitos e 10.824.095 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 76.146 casos e de 2.400 mortes. No Brasil, 14.654.207 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.617.013 a segunda. No mundo, 501 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

